المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجيز استخدام اللقاح الصيني

أصبحت المجر اليوم الجمعة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أفادت كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد سيسيليا مولر.وقالت "وافق المعهد الوطني للصيدلة والتغذية اليوم على استخدام لقاح سينوفارم".ويذكر أن المجر انشقت عن صف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فمنحت رخصة مؤقتة للقاح "سبوتنيك-في" الروسي.