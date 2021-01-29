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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

غدًا.. تنظيم الليلة الرقمية 38 للطريقة القادرية البودشيشية

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:13 م
منير القادري بودشيش
منير القادري بودشيش
كتب: عمرو رشدي
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أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية تنظيم الليلة الرقمية الـ38، مساء غد السبت 30 يناير الجاري.

وأوضحت المؤسسة أنه على غرار الليالي السابقة واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

وتابعت في بيانها: حسب الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي الـ38، من المرتقب أن يعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).

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