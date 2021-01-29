«توفيق»: السيارة الكهربائية تظهر نهاية 2021.. ودعم مالى لتحفيز المشترين

وزير قطاع الأعمال:



◄ تقديم تمويل طويل الأجل في شراء السيارة الكهربائية لسائقي سيارات الأجرة



◄ الدولة قدمت دعمًا ماليًا كبيرًا لتحفيز المشترين



◄ ظهور أول إنتاج للسيارة الكهربائية نهاية العام الجاري بمكون محلي 50%

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن توقيت أول إنتاج لسيارة النصر الكهربائية في الأسواق.وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نهاية العام الجاري سيشهد ظهور السيارة في الأسواق بعدما تم التوقيع مع أهم شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم مع الجانب الصيني.وأوضح أن دعم القيادة السياسية وراء تحقيق هذا الحلم لإحياء شركة النصر للسيارات.وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة قدمت محفزات عظيمة لإنتاج السيارة الكهربائية. وأوضح أن المحفزات اشتملت على تقديم دعم بقيمة 50 ألف جنيه من ثمن السيارة تعطي للمشتري لتحفيزه على شراء السيارة، بالإضافة إلى إقامة محطات شحن عامة وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية والمحافظات وخدمة انتظار سفر في أماكن تجمعات التاكسيات أو مخفضة بالنسبة للجراجات العامة.وأوضح أنه تمت الموافقة علي إصدار الرخصة للسيارات الكهربائية من خلال وزارة الداخلية، حيث إنها لم تكن موجودة في السابق.وأشار إلى أن سعر الكهرباء لمحطات الشحن سيكون بسعر منخفض سواء لوزارة الكهرباء أو رسوم الشحن أو القطاع الخاص الذي سيدير المحطات.وأوضح أن سعر السيارة تقريبًا في حدود 360 ألف جنيه قبل الخصم وبعد الخصم في حدود ما بين 300 و320 ألف جنيه للسيارات الملاكي لأعلي فئة، بينما ستكون هناك فئة للسيارات الأجرة أقل من 320 ألف جنيه، حيث قدمت الدولة دعمًا لتحفيز المشترين في الملاكي والأجرة.وأشار إلى أن الفئات المستهدفة للشراء هم العاملون علي سيارات التاكسي وأوبر وكريم، حيث إن ثلثي البيع سيكونان لهم، بينما الثلث الأخير سيكون للجهات الحكومية والأفراد العاديين من المواطنين.وأوضح أنه من ضمن المحفزات تمويل طويل الأجل لأنه علي عكس السيارات ذات الاحتراق الداخلي سيكون عمر السيارة مضمونًا من 5 إلى 7 سنوات للبطارية والموتور.وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مصانع مغذية للسيارات، مثل مصنع الإطارات، ومصنع الجنوط، وصناعات أخري لتصل نسبة المكون المحلي إلي 50 % في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة.