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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تتوقع نمو الاقتصاد 11% على أساس سنوى فى 2021-2022

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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تتوقع الهند نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 11 بالمائة في السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل في مسحها الاقتصادي السنوي الذي نُشر اليوم الجمعة، على خلفية بدء حملة تحصين من فيروس كورونا على مستوى البلاد وانتعاش طلب المستهلكين.

وقالت الحكومة في المسح، إنه من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد 7.7 بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، وهو أعمق انكماش في أربعة عقود، وأشاد صندوق النقد الدولى باقتصاد الهند، باعتباره نقطة مشرقة عالمية قبل بضع سنوات فحسب.

لكن الحكومة تتوقع أن يعيد توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 153 ألفًا و847 هنديًا، تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ليحقق نموًا 11 بالمائة في العام القادم، مما يضعه على مسار تسجيل أقوى نمو منذ تحرير الاقتصاد في 1991.

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