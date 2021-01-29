سعيد عبده: تجهيز منصة إلكترونية لبيع الكتب.. ومبادرات فردية لمعارض «أونلاين»

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد في طريقة لتنفيذ منصة إلكترونية لبيع الكتب، ستكون بمثابة معرض دائم للكتاب أونلاين، يشارك فيه كافة دور النشر أعضاء الاتحاد، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.وأضاف عبده لـ"الدستور"، أن الاتحاد لديه برنامج كامل للمعارض المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة حال استقرار الأوضاع بالنسبة لفيروس كورونا في موجته الثانية، مؤكدا على أن الاتحاد في الفترة الحالية لم ينفذ أي معارض أونلاين للكتاب، وفي انتظار إنهاء المنصة الخاصة به.وأشار عبده إلى أن اتحاد الناشرين يبذل قصارى جهده لخلق منافذ بيع جديدة للناشرين تعويضا لهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء معارض الكتب.ومن ناحية أخرى أعلنت منصة أسفار على تنظيمها لمعرض كتاب أونلاين عبر موقعها الإلكتروني، والذي بدأ بالفعل منذ يوم الأحد الماضي بمشاركة 60 دار نشر، ويضم المعرض خصومات من قبل الناشرين وعدد من الفعاليات والندوات الأخرى، والمعرض لديه العديد من المميزات منها منحه شهور اشتراك مجانية على منصات الكتب الإلكترونية ومنها رفوف وستوري تل، ومن أبرز دور النشر المشاركة في المعرض هم الشروق، ودون، ونهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، الشبكة العربية للأبحاث، الكرمة، والمرايا، وتنمية، والعين، والعربي، وصفصافة، وغيرهم.كما أطلقت دار نهضة مصر معرض ترانزيت، وبدأ منذ 20 يناير وينتهي في آخر فبراير، وهو مقتصر على نهضة مصر وفكرته انه يكون معرض اونلاين من خلال الأبلكيشن لأنه الأنسب في الظروف الحالية ويحصلون على خصومات وتصل المشتريات لباب البيت ويضم المعرض خصومات تصل إلى 60 %، والمعرض يشمل أحدث الإصدارات مثل كتاب نادية لطفي ومجموعة كتب ديبونو وهو عالم ودكتور وكتاباته تدور حول الانسان وتفكيره والأنماط المتخلفة للتصرفات وغيرها، كما أشارت كاملة سلام مدير العلاقات العامة بنهضة مصر لـ"الدستور".