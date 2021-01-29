نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير حي التبين والخليفة

وافقت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على البدء في تطوير شارع الفيوم، وأحمد زكى والمطبعة والنفق وحى التبين، وتم عرض مقترح خطة التطوير بنطاق الحي، كما وجهت بتطوير الشارع الجديد، وميدان الصلب، وميدان الجامع، والصفا والمروة.ووجهت نائب محافظ القاهرة مسئولي حي طرة، بالبدء في تطوير ميدان الساعة بطريق الأوتوستراد عن طريق المشاركة المجتمعية، وكذلك حي المعصرة بالبدء في أعمال التطوير والتي تشمل ميدان الجامع، وشارع مصر حلوان الزراعي، وميدان النافورة.وناقشت المهندسة جيهان عبدالمنعم، مقترح التطوير الذى تم عرضه والذى شمل ميدان ركن فاروق، الذي يحتاج إلى تطوير وإضفاء طابع جمالي وحضاري يتماشى مع قيمته التاريخية والذي يعد مدخلا رئيسيا لمنطقة حلوان، وسوف يتم زيادة التشجير والمساحة الخضراء إلى جانب تشغيل النافورة الموجودة بالميدان، وتطوير شارع عمر بن عبدالعزيز وشارع امتداد زكي.وقد وجهت نائب المحافظ مسئولي حي الخليفة، بوضع مقترح يشمل المشروعات القومية الهامة والجارية بنطاق الحى ضمن الخطة الاستثمارية بجانب المشاركة المجتمعي، وتتضمن مشروع تطوير مزار آل البيت ومشروع تطوير منطقة درب اللبانة وربع المانسترلي.