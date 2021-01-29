8 مارس.. البابا تواضروس يُحيي الذكري الأولى لرحيل الأنبا صرابامون

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس الذكري السنوية الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي رحل العام الماضي، صباح الإثنين 8 مارس المقبل، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.ولد وتسمى باسم عازر قليد بسطاورس في ٢١فبراير ١٩٣٧م، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر1959، ورسم قسًّا في 24 فبراير 1963 ثم رقي قمصًا في ٢٥ يوليو١٩٦٧م، كما رسم أسقفًا عامًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في ١٧يونيو ١٩٧٣، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧، ورحل في يوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٠.