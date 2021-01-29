يونيسيف: مقتل وإصابة 7 أطفال في العراق منذ بداية يناير

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" مقتل وإصابة 7 أطفال في العراق، منذ بداية الشهر الجاري.وقالت ممثلة اليونسيف في العراق باولا بولانسيا في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "لم يمض سوى أقل من شهر واحد من عام 2021 ومع ذلك يتعرض الأطفال واليافعون في العراق للموت والإصابة نتيجة للعنف والفاقة، ففي الايام العشرة الأخيرة فقط، تمكنت اليونيسف من تأكيد تعرض ثلاثة أطفال لحروق جسيمة في مخيم دار شكران في أربيل في شمال العراق، وذلك نتيجة لخلل في منظومة التدفئة داخل خيمهم".وأضاف البيان "أصيب طفلان نتيجة لهجوم في منطقة جبل كارا الجمعة الماضية في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي البلاد بالإضافة إلى "مقتل طفلة وإصابة أخيها بجروح في محافظة النجف بعد اقترابهما من قنبلة غير منفلقة من المخلفات الحربية، لدى قيامهما بجمع المعادن والحديد الخردة وبيعها ".وأشارت المنظمة إلى أنها "تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن أطفالا كانوا من بين ضحايا التفجير المزدوج في بغداد في سوق شعبي الأسبوع الماضي الذي أودى بحياة 32 شخصا".