وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجميع القطاعات والهيئات، الفنان محمود عبدالغفار الذى غيبه الموت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 29 يناير عن عمر يناهز 60 عام إثر ازمة قلبية مفاجئة وقالت إن الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، والذى وكان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته، وأكدت أن مسيرته الفنية ستظل خير شاهدا على احترامه للإبداع الجاد.يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالغفار ولد فى 20 يناير 1961 وبدأ مسيرته الفنية في حقبة الثمانينيات، جسد العديد من الأدوار الثانوية المساعدة والمتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الأخرى.