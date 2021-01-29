«تنشيط السياحة» تدعو المدونيين العرب للترويج للمقاصد المصرية

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعوة المؤثرين من المدونيين على مواقع التواصل الاجتماعى الذين يحظون بشهرة ومتابعين من دول الخليج والسوق العربى عامة فى زيارة تعريفية إلى المقاصد السياحية المختلفة، ليشاهدوا على الطبيعة الإجراءات الاحترازية والجديد بالمقاصد السياحية كمتحف شرم الشيخ والغردقة وغيرها لنقله من خلال الفيديوهات والصور التى يبثونها على منصاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، مؤكدا أن هذه الوسيلة الدعائية أثبتت فاعليتها في الترويج والدعاية، خاصة أن هؤلاء المدونين يتمتعون بمصداقية لدى متابعيهم.وأشار يوسف فى تصريحات خاصة لـ"ادستور" إلى أن ذلك يأتى ضمن الحملة الترويجية للسوق العربى والتي ستبدأ بدول الخليج كمرحلة أولى، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على أن تكون جاهزة بالمواد الدعائية والترويجية الموجهة إلى السائح العربي قبل شهر أبريل المقبل المتوقع خلاله إعلان دول الخليج عن فتح حركة السفر.