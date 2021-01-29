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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رصد 23 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 23 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (9) واللاذقية (9) وحماة (5).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليومالجمعة أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره رصد 8 انتهاكات للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم تأكد الجانب الروسي من هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن نحو طن إلى أهالي قرية طابية بريف دير الزور، و250 سلة غذائية أخرى بوزن طن إلى إحدى قرى ريف حلب.

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