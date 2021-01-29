«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، الأعمال التمهيدية لإنشاء كوبري أبوتيج العلوي على النيل الذي يربط بين مركزي أبوتيج وساحل سليم ومراكز شرق وغرب النيل لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقاية لحماية العاملين بالمشروع.كما تفقد أعمال الرصف وإلقاء التربة الزلطية والجاري تنفيذها بطريق أبوتيج صدفا بجوار ترعة نجع حمادي، بداية من قرية النخيلة بأبوتيج بأطوال تصل إلى 3.5 كيلو متر ، وذلك للوقوف على معدل التنفيذ طبقًا للاشتراطات والمواصفات والمعايير رافقه خلالها الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي هيئة الطرق.وقال اللواء عصام سعد محافظ اسيوط إنه يجري إنشاء عدد من المشروعات الهامة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، وتساهم في فتح شرايين للتنمية بكافة مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى بدء أعمال إنشاء كوبري أبوتيج العلوي على النيل الذي يخدم أهالي مركزي أبوتيج وساحل سليم ويربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي مرورًا بالطريق الزراعي بطول ١٧ كيلو مترا وعرض ٤٠ مترا ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، ويساهم الكوبري في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين مراكز شرق وغرب النيل وتقليل الكثافة المرورية على الطرق القائمة كما يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمنطقة الصناعية بالزرابي والمنطقة الصناعية بالمطمر مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى إنه يجري أيضا رصف العديد من الطرق بمركز أبوتيج ضمن خطة المحافظة الشاملة للرصف، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.كان محافظ أسيوط قد كلف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة خاصة مشروعات الطرق التي تشهد تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.. مؤكدًا على تسخير كافة الامكانات المتاحة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات طبقًا للخطة الزمنية والمواعيد المحددة.يذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.