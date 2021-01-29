بسبب نار التدفئة.. التصريح بدفن شخصين توفيا اختناقا في الجيزة

صرحت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما بعد تعرضهما للاختناق خلال نومهما، بعد إشعالهما النار للتدفئة بغرفة مغلقة في الجيزة.كان قد ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثتين لشخصين داخل عقار سكني، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على شخصين مفارقين الحياة.و تبين من خلال مناظرة الجثتين وإجراء التحريات اللازمة، أنهما عاملان أشعلا النار بغرفة مغلقة للتدفئة، بسبب انخفاض درجة الحرارة، وتعرضا لاختناق خلال نومهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.