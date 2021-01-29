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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«نائب القاهرة» توجه بتطوير ميادين المعادي والسيدة زينب ومعهد الأورام

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:31 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتطوير ميدان الجامع الكويتي بحي المعادي بناء على المقترح المقدم عن طريق المشاركة المجتمعية المشروع الذي يؤدي إلى منع التعديات والاشغالات بهذه المنطقة.

وناقشت المهندسة جيهان عبدالمنعم اقتراح تطوير ميدان فونتانا وميدان عرب المعادي وميدان برجواي عن طريق المشاركة المجتمعية.

ووجهت نائب المحافظ بالبدء في تنفيذ أعمال التطوير بحي البساتين بميدان مؤمن والميدان المقابل للمدينة الإيطالية عن طرق المساهمة المجتمعية.

كما وجهت بالبدء في خطوات التنفيذ المتعلقة بخطة تطوير حي السيدة زينب، حيث يشمل التطوير شارع السد، وكذلك ضرورة متابعة تطوير مزار آل البيت بنطاق حي السيدة ضمن الخطة الاستثمارية لحي السيدة إلى جانب المشاركة المجتمعية لتنفيذه.

وأكدت ضرورة دراسة مقترح تطوير المنطقة المقابلة لمعهد الأوارام بالقرب من مستشفى قصر العينى مراعاة للمترددين على المعهد من ذوى المرضى ومعاناتهم فى الانتظار فى الجهة المقابلة للمستشفى فقد وجهت بضرورة الاهتمام بهذا المكان.

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