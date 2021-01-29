توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توقيع عقود مشروع تحسين فرص العمل بين جهاز تنمية المشروعات بأسيوط والنقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب بمنحة قدرها 2 مليون جنيه لتوفير 350 فرصة عمل بمركز ديروط وقراه، في إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات وتبلغ إجمالي المنحة المخصصة لأسيوط منها 107 مليون جنيه.وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يأتي ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لأبناء المحافظة من خلال تحقيق عدد من فرص العمل التي تساهم في تحسين المستوى الاقتصادي لهم من خلال التشبيك مع كافة الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن المشروع يوفر لأبناء مركز ديروط وقراه 350 فرصة عمل من خلال حزمة من التدريبات على المهارات الحياتية وريادة الأعمال علاوة على تنفيذ مجموعة من التدريبات على الحرف اليدوية والمهن بمجالات تركيب السيراميك والبلاط، التبريد والتكييف، النقاشة، أعمال البناء والمحارة، التوصيلات الكهربائية، السباكة وغيرها من الحرف المرتبطة بأعمال البناء والتشييد.من جانبه، أشار رميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، إلى أن توقيع عقود مشروع تحسين فرص العمل تم بحضور المهندس عبدالمنعم الجمل أمين عام النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب يقيمة 2 مليون جنيه، ضمن المنحة المقدمة لجهاز تنمية المشروعات من الاتحاد الأوروبي والمخصص للمحافظة منها مبلغ (107) مليون جنيه، جار تنفيذها مع عدد من الجهات الشريكة من خلال استهداف شريحه الشباب من عمر 18: 29 سنة لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بالمهن والحرف المرتبطة بالبناء والتشييد لخلق عمالة مدربة ومؤهلة للالتحاق للعمل بتلك المهن.وأضاف المهندس عبدالمنعم الجمل أمين عام النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب، أن العقد الموقع مع الجهاز يمثل إضافة للنقابة يتم من خلالها المساهمة مع جهود الدولة في خلق وتيسير فرص العمل تفعيلًا لمشاركة النقابة في مبادرة حياة كريمة وإعمالًا لدور النقابة في القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية.يذكر أن المنحة بدأ العمل بها بداية شهر يونيو 2020 من خلال توقيع عقود بقيمة 55 مليون جنيه لأنشطة تحسين البنية الأساسية مع محافظة أسيوط والمديريات الخدمية كجهات وسيطة.