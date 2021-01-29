بعد وفاته.. 7معلومات عن الفنان محمود عبد الغفار

توفى صباح، اليوم الجمعة، الفنان محمود عبد الغفار، وأعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".و قال "صيام"، "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".و ترصد "الدستور" في السطور التالية، 7 معلومات عن الفنان الراحل محمود عبد الغفار:1- ولد في الـ20 يناير 1961، بمحافظة الجيزة2- توفى عن عمر ناهز الـ60 عامًا.3- بدأ محمود مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون.4- أشتهر بلعب الضابط أو وكيل النيابة أو الطبيب أو المحامي.5- من الأفلام التي شارك بها "جذور في الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.6- شارك في مسلسلات "دموع في عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.7- كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "أفراح القبة".