بعد وفاته.. 7معلومات عن الفنان محمود عبد الغفار
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:57 م
نوران إمامطباعة
توفى صباح، اليوم الجمعة، الفنان محمود عبد الغفار، وأعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
و قال "صيام"، "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".
و ترصد "الدستور" في السطور التالية، 7 معلومات عن الفنان الراحل محمود عبد الغفار:
1- ولد في الـ20 يناير 1961، بمحافظة الجيزة
2- توفى عن عمر ناهز الـ60 عامًا.
3- بدأ محمود مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون.
4- أشتهر بلعب الضابط أو وكيل النيابة أو الطبيب أو المحامي.
5- من الأفلام التي شارك بها "جذور في الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.
6- شارك في مسلسلات "دموع في عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.
7- كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "أفراح القبة".
و قال "صيام"، "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".
و ترصد "الدستور" في السطور التالية، 7 معلومات عن الفنان الراحل محمود عبد الغفار:
1- ولد في الـ20 يناير 1961، بمحافظة الجيزة
2- توفى عن عمر ناهز الـ60 عامًا.
3- بدأ محمود مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون.
4- أشتهر بلعب الضابط أو وكيل النيابة أو الطبيب أو المحامي.
5- من الأفلام التي شارك بها "جذور في الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.
6- شارك في مسلسلات "دموع في عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.
7- كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "أفراح القبة".