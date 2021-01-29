تحرير 228 محضرًا تموينيًا في الإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حملات مكبرة لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.وشنت الإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة على مستوى الإدارات التموينية بالمحافظة اسفرت عن تحرير 228 محضر ومخالفة.وحررت إدارة تموين وسط، 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وسحب 4 عينات دقيق من 4 مطاحن.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بتحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 19 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق.كذلك قامت إدارة تموين شرق بتحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 22 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، ومحضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر إدارة مصنع تعبئة خضروات وفاكهة بدون ترخيص، ومحضر لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، كما تم سحب عينات دقيق ومكرونة للتحليل.وحررت إدارة تموين العامرية 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.وعلى صعيد أخر حررت إدارة تموين العجمى بتحرير 22 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 14 محضرًا عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و11 محضرا لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.كما حررت إدارة تموين غرب والجمرك 11 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.كذلك حررت إدارة تموين برج العرب 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وتحريز 12 برطمان زيتون و10 زجاجات زيت زيتون بأحد المحلات، ومحضر مزاولة بيع اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص وتحريز 5 أسطوانات بوتاجاز حجم منزلى، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.