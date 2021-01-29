إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بقرية السوالم بمركز أبنوب وتابع سير العمل، رافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، بحضور فريق عمل من رؤساء قرى المعابدة والحمام وبني إبراهيم وبني محمد.وتم الدفع بأكثر من 25 سيارة كسح لشفط المياه منها 6 سيارات تابعة لشركة المياه و3 سيارات كسح خاصة بالمركز و4 سيارات من مركز الفتح و8 سيارات من وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة و4 سيارات تابعة لجمعيات أهلية.وتم شفط جميع تجمعات المياه التي تسبب بها الكسر المفاجئ ووضع التربة الزلطية بواسطة معدات ولوادر المركز حتى تتمكن فرق الاصلاح من المهندسين والفنيين المتخصصين من إصلاح الكسر خلال الساعات القادمة.وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية السوالم التابعة لمركز أبنوب مشيرًا إلى إنه تم الدفع بأكثر من 25 سيارة كسح لشفط المياه المتجمعة حتى تتمكن فرق الصيانة من أعمال الإصلاح.كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية سوالم أبنوب وعلى الفور أصدر تعليماته للمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتوجيه فريق من المختصين والفنين لاصلاح الكسر.يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.