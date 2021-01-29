رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بقرية السوالم بمركز أبنوب وتابع سير العمل، رافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، بحضور فريق عمل من رؤساء قرى المعابدة والحمام وبني إبراهيم وبني محمد.

وتم الدفع بأكثر من 25 سيارة كسح لشفط المياه منها 6 سيارات تابعة لشركة المياه و3 سيارات كسح خاصة بالمركز و4 سيارات من مركز الفتح و8 سيارات من وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة و4 سيارات تابعة لجمعيات أهلية.

وتم شفط جميع تجمعات المياه التي تسبب بها الكسر المفاجئ ووضع التربة الزلطية بواسطة معدات ولوادر المركز حتى تتمكن فرق الاصلاح من المهندسين والفنيين المتخصصين من إصلاح الكسر خلال الساعات القادمة.

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية السوالم التابعة لمركز أبنوب مشيرًا إلى إنه تم الدفع بأكثر من 25 سيارة كسح لشفط المياه المتجمعة حتى تتمكن فرق الصيانة من أعمال الإصلاح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية سوالم أبنوب وعلى الفور أصدر تعليماته للمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتوجيه فريق من المختصين والفنين لاصلاح الكسر.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

ثقافة بورسعيد تناقش الفتنة والشائعات

افتتاح معرض منتجات نادي المرأة بقصر ثقافة الأسمرات