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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تناقش الخطة الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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استكملت المنطقة دراسة مقترح تطوير أحياء الجنوبية فى ظل تحقيق أقصى استفادة من الخطة الاستثمارية لتنفيذ أفضل مقترح لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين ورفع مستوى الأداء بجميع الخدمات المقدمة بأحياء المنطقة الجنوبية بتوجيهات مباشرة من المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها وبمشاركة رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرى التخطيط والطرق بالمنطقة الجنوبية والأحياء لعرض المقترح النهائى للخطة الاستثمارية والتأكيد على بدء التنفيذ من قبل نائب المحافظ للمقترح الأنسب لكل حي، والذي من شأنه تحقيق هدف التطوير بالإضافة إلى إضفاء طابع جمالى وحضارى إلى جانب توفير سبل الراحة والتيسير على المواطن فى الخدمات المختلفة المقدمة له.

وقد وجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة.

وأشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم إلى أنه تم تخصيص مبالغ معدة لهذا الشأن ويجب الاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن.

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