وزير خارجية السعودية: المملكة تعاونت مع دول العالم للقضاء على كورونا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تعاونت مع دول العالم للقضاء على فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة توزيع عادل للقاحات على مستوى دول العالم.وبحث وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مشيرًا إلى أن جميع التحديات تتطلب التعاون ضد جائحة كورونا والتغير المناخي.وصرح الأمير فيصل بن فرحان، قائلًا: "سنعمل مع الولايات المتحدة وأوروبا على حفظ أمن واستقرار العالم"، مضيفًا: "علينا العمل على تأمين الاستقرار في المنطقة".