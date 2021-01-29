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الثقافة

نبيل عمر: «الشيطان وتجديد الفكر الدينى» قراءة حرة فى السيرة والقرآن

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:43 م
الكاتب نبيل عمر
الكاتب نبيل عمر
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "الشيطان وتجديد الفكر الديني" للكاتب الصحفي والباحث نبيل عمر، يأتي الكتاب في 180 صفحة من القطع المتوسط.

يشير الكاتب الصحفي والباحث نبيل عمر عبر مقدمته للكتاب، إلى أن فكرة هذا الكتاب شغلته منذ أمد بعيد "يزيد على خمسة وثلاثين عامًا، كنت في مكة المكرمة، حاجًا بالمصادفة دون حسابات مسبقة".

يسرد الكاتب نبيل عمر واقعة تدافع الحجاج التى كادت أن تدهسه وزوجته أثناء تأدية مشاعر الحج ويقول عن ذلك "في تلك اللحظة لطشني سؤال عابر: مَن الذي علّم هؤلاء أن الله في حاجة إلى عنف ودفع إلى حد تعريض حياة الآخرين للخطر في أداء شعائره؟ كيف يعبِّرون عن حبهم لله وإيمانهم به، بهذا المقدار من القوة ضد الآخر، حتى لو لم تكن مقصودة وبدائية؟.
لكنْ ثمة عنصرا مشتركا بين هؤلاء وهؤلاء، بالرغم من فارق المسافة النفسية الهائلة بينهما، هو "مظاهر الدين" لا جوهره.. شكل التعبير عنه، لا العيش بتعاليمه.. سألت نفسي: ألسنا في حاجة إلى إعادة القراءة في كتبنا وتراثنا؛ حتى تستقيم التصرفات مع جوهر الإسلام؟".

ويوضح نبيل عمر: "وضعت خطة قراءة محكمة، عامة وخاصة، عامة وهي قراءة حرّة في السيرة والحديث والتفسير، خاصة وهي البحث عن إجابات لأسئلة تشتعل في رأسي نارًا، لا تهدأ إلا بمياه نهر رقراق من المعرفة، الموجودة في القرآن أولًا ثم الحديث والسيرة".

واستطرد نبيل عمر: "أسئلة من عينة: هل تزوج النبي فعلًا من السيدة عائشة بنت أبي بكر وهي في التاسعة من عمرها؟ فتكتشف روايات شائعة تؤكد ما قيل، وروايات عليها أدلة وقرائن لكنها مهملة عمدًا، تستبعد هذه السنّ وتجزم أنها كانت في ضِعف هذا العمر حين اقترن بها، لماذا الإمامة مِن قريش؟ وهل خلافات الصحابة في سقيفة بني ساعدة على مَن يخلف النبي بعد وفاته، كانت خلافات سياسية أم دينية، هل الإسلام فعلًا يحضُّنا على مقاطعة المخالفين لديننا، والبعد عنهم أو كراهيتهم؟".

ولفت نبيل عمر إلى أن هناك عشرات الأسئلة التي تثير جدلًا، وإجاباتها أحيانًا تثير عنفًا، إجابات قديمة غير دقيقة فيها من تأويل النصوص أكثر مما تحتمل، وارتكنت إلى ظروف خاصة وبيئة خاصة وسط صراعات وقتال وفتنة، ثم يحاول المتمسكون بها الآن أن يعمموا تلك الإجابات، ويجعلوا منها "دينًا" ملزمًا للمسلمين كافة.

الكتاب هو محاولة جادة لقراءة أخرى ومختلفة للأسئلة الشائكة والتى ما زالت عالقة في محاولة للإجابة عليها.

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