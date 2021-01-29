القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار العراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، عن القبض على اثنين من الإرهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية إن «قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بعملية استخبارية نوعية، ومتابعة دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار من القبض على اثنين من الإرهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى، وقتل المنتسبين عام 2014، والاستحواذ على ممتلكاتها قبل التحرير في منطقة الجزيرة بقضاء الكرمة في محافظة الأنبار».وأضافت أنهما «من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».