بيتر ماهر: العلاقة بين الكاتب وقلمه تشبه الصديق الذى لا يخذل صاحبه أبدًا

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر.هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.استطلع "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة؟ أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها؟.يقول الكاتب الشاب بيتر ماهر الصغيران: بالطبع أوافق على هذه التجربة أى نشر مسودات أعمالي في صورتها الأولى بخط اليد. القارئ يحتاج أن يعرف أنه قبل هذا المنتج النهائي كانت هناك محاولات أخرى للوصول لهذا الشكل بعد التنقيح وبعد الإضافات والحذف.وأضاف: أستاذ نجيب محفوظ في نسخة الثلاثية المكتوبة بخط اليد وصلت إلى ألف صفحة لم تكن في البداية إلا رواية واحدة لكن الناشر اقترح عليه تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء. فما بالنا بالمسودات التي كتبها للوصول لهذا الكم الضخم من الأوراق. بل وجدنا أن الكثير من المخطوطات الأدبية نشرت بعد وفاة أصحابها وهذا وإن دل على شىء يدل على أهمية المسودة الورقية.وحول إن كان مازال يكتب بخط اليد أوضح: في الحقيقة لم أتوقف بشكل كلي عن هذا الأمر. العلاقة بين الكاتب وقلمه تشبه الرفيق أو الصديق المصاحب الذي لا يخذل صاحبه أبدا. دائم الحضور يكتب ما يجول في خاطر الكاتب. إلى جانب هذا التفاعل الثنائي بين الكاتب وقلمه تأتي الورقة لتكون بمثابة المثلث مع الكاتب كرأس المثلث والقلم والورقة فهى علاقة حميمية جدا، لقد تحولت مؤخرا للوسائط الحديثة في الكتابة٬ لكن ليس بشكل نهائي أعود من جديد لهذا الحنين الجارف نحو ثلاثية الكاتب والقلم والورقة التي أفضلها عن الوسائط الأدبية الجديدة.وتابع: زمان كان ممكن مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكتاب. كانت حقلا نقديا بديعا فهل خسر النقد والأدب هذا الحقل؟ وعن الأمر يؤكد الصغيران: هو أمر صعب تكراره اليوم بمفاهيم العصر، حيث إن الكاتب كما لو كان يخشى أن يرى الآخرين جنينا غير مكتمل النمو أو يرى بعض التشوهات التي تؤثر على قوام العمل الأدبي الأساسي في نسخته الأخيرة.وأشار: كان من الممكن أن يرى النقاد تلك العمليات التي يجريها الكاتب على منتجه الأدبي لكن في نفس الوقت أصبح الأمر صعبا الآن. الكاتب بالفعل يمكنه تعديل بعض الفقرات إذا كان يستخدم المسودات الورقية سواء بالحذف أو الإضافة، أحيانا لا نجد هذا غير كتابة الوسائط الجديدة.. ففي الغالب يكون الكاتب قد نسى ما تم حذفه.واختتم: الموضوع له أبعاد سلبية ولكن توجد أبعاد إيجابية أيضا هى سرعة إنجاز النصوص عبر الكتابة المباشرة على عكس البعض الذين يحتاجون إلى إعادة الكتابة مرة أخرى عبر الوسائط الجديدة. وبعض المسودات معرضة للضياع أو التلف في بعض الأحيان.