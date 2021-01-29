الإمارات وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في الإسكان والنقل

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية مع وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي الموريتانية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية الإماراتية وأحمد المختار، أمين عام وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي في موريتانيا.وقال «المنصوري»، إن اللقاء يأتي ثمرة للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، الأمر الذي يسهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، لافتا إلى أن الوفد الموريتاني اطلع على أفضل الممارسات المتبعة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية في مجال الإسكان وتجربتها في مجال تطوير البينة التحتية وآلية عملها لتطوير منظومة الاستدامة.من جانبه، عبر الوفد الموريتاني عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي سلط الضوء على التجربة المهمة التي تنتهجها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والإسكان، مؤكدًا ثراء هذه التجربة وممارساتها العالمية ما يساعد في الاستفادة منها في الخطط المستقبلية للإسكان والبنية التحتية بموريتانيا.