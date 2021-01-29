10 مارس.. البابا تواضروس الثاني يترأس طقس صنع «الميرون» المقدس

كشفت مصادر كنسية مطلعة، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس يومي 10 و11 مارس المقبل، طقس صنع الميرون المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.ويستخدم زيت الميرون في إتمام السر الثاني الذي يناله الإنسان المسيحي بعد المعمودية مباشرة، والذي يحمل اسمه أيضًا وهو سر الميرون، وفيه يدهن جسد المؤمن في جميع مفاصله بـ 36 مسحة.