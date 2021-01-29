«التأمينات» تتيح التحصيل الإلكترونى للمصريين العاملين بالخارج

وقع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون بهدف تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج وكل الخدمات والمعاملات التأمينية، والتي يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي بالتزامن مع التكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصري داخل وخارج حدود الوطن وتوفير كل أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، للتيسير على جميع المتعاملين مع الهيئة، وبصفة خاصة أبناء مصر المغتربين العاملين بالخارج، وأيضًا لمواكبة التطور التكنولوجي والمتمثل في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد، والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.وأشار "عوض" إلى أنه بموجب هذا البروتوكول يُمكن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على أبناء الوطن من المصريين العاملين بالخارج والمؤمن عليهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.nosi.gov.eg اعتبارا من الأول من فبراير 2021، وذلك دون الحاجة إلى التنقل بين مقار الهيئة لمعرفة المبالغ المطلوبة والبنك لسداد الاستحقاقات، مما يوفر وقت وجهد المتعاملين مع الهيئة للحصول على خدماتها مع العلم أن هذه تعد المرحلة الأولى من تطوير نظم التحصيل الخاصة بالهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.