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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أسرة عبلة الكحلاوي تشكر قرينة الرئيس وشيخ الأزهر ونقابة الأشراف

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:33 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
أميرة العناني
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وجهت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الشكر لكل محبيها في جميع أقطار الأرض، الذين تواصلوا أو دعوا لها بواسع الرحمة أو حزنوا على فراقها الدنيا، أو أطلقوا عبارات الثناء، بعد وفاتها الاثنين الماضي.

وخصت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، على كلماتها الراقية، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وجامعتا الأزهر والقاهرة، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، ونقابة الأشراف وسفارات الدول، والمنظمات الإسلامية، وعلماء العالم الإسلامي، والشخصيات العامة كلا باسمه ومن بادر وأصر على حضور تشييع الجثمان.

وأعربت الأسرة عن شكر محبيها في كل مكان لمشاعرهم الفياضة على مواقع التواصل وغيرها، وما أظهروه من حب على روحها العطرة، مشيرة إلى أنه ويدا بيد جميعا نكمل ما بدأته في الخير مع مجمع الباقيات الصالحات، الكيان المؤسسي ثابت الأركان الذى أسس على التقوى وهو ملك الجميع بنية صادقة لخدمة عباد الله.

وقالت الأسرة:"ندعو الله بحق ما أودع في قلوبنا من محبة، ورحمة، وصبر، ووفاء أن يجمعنا مع أمنا جميعا الدكتورة عبلة الكحلاوي في الفردوس الأعلى ولن نبرح أعتاب الحمد والرضا حتى اللقاء".

وتوفيت الدكتور عبلة الكحلاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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