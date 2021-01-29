الأوقاف تفتتح 57 مسجدًا في 9 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 52 مسجدًا جديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالى 57 مسجدًا، ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 819 مسجدًا حتى تاريخه.وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:مديرية أوقاف سوهاج1. جمال هاشم العسكرى حاجر مشطا - طهطا2. آل عسكر شطورة - طهطا3. الرحمن – الخلافية - جرجا4. الصحابة الأرقم – سوهاجمديرية أوقاف قنا5. الرحمن – حاجر الجبل – المراشدة - الوقف6. دراو الشرقى – نقادة7. الكرامة – الرزقة – أبو تست8. صيحة الحق – العمرة – ابو تشت9. الشباب – العركى - فرشوط10. أبو هويدى – السليمات – أبو تشت11. العتيق – العويضات – فقطمديرية أوقاف الشرقية12. الشفاعة منازع – الحسنية13. أبو بكر الصديق – فاقوس 114. على بن أبى طالب – أبو كبير15. الديباوى – ديرب نجممديرية أوقاف المنيا16. الشيخ أحمد عبد الغنى - طحا الأعمدة - سمالوطوزارة الأوقاف17. مسجد الأطباء – المنيا18. مسجد أبو جناح – أبو جناح - بنى حسن الشروق – أبو قرقاص19. الفتح – صفط الشرقية - المنيا20. مسجد عبد القادر على – ع عبد القادر على - المنيا21. محمد باشا – منشأة الشريعى - سمالوطمديرية أوقاف دمياط22. العرايضة - قرية العرايضة- كفر البطيخ23. الجبايلة- قرية الجبايلة- كفر البطيخ24. التنعيم – أرض المعارض بالعنانية25. المصطفى – طبل - دمياط26. البرش – السيالة – دمياطمديرية أوقاف أسوان27. التقوى والإيمان – أبو الريش قبلى – بجوار مركز الشباب – إدارة المركزمديرية أوقاف الفيوم1. عبد الغنى عبد الجواد – إطسا غرب2. الرحمة – ع محمد فراج - الغرق3. عبد الرحمن محمود – الناصرية شمال4. وانى زايد – بندر سنورس5. الرحمة – ع سالم جاد - الشواشنة6. السلام الشرقى – إبشواي7. فرج شعت – إطسا غرب8. نور الهدى – نوارة – إطسا غرب9. البحر – هوارة عدلان - شمال10. شاكر – ع شاكر - الغرق11. العتيق – المقرانى – يوسف الصديق12. جاب الله – ع جاب الله - فيدمين13. أم المؤمنين – السنباط – جنوبمديرية أوقاف أسيوط41. الفتاح – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب42. خاتم المرسلين - تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب43. المساعدة – القصير – القوصية شرق44. ملك الله – بنى محمد عزبة طامون - ابنوب45. تل الزويده – الجزيرة الغربية – البدارى شمالمديرية أوقاف الغربية46. المحطة – ميت الحارون - زفتى47. أبو حجازى – السملاوية - زفتى48. عزبة مشرف- زفتىمديرية أوقاف الجيزة49. أبو حمزة – القبابات – أطفيح50. الصادق الأمين – الكداية - أطفيح51. عبد اللطيف – أبو النمرس52. عين يوسف – قرية الحارة – الواحاتثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:مديرية أوقاف أسوان53. التوبة – حاجر السباعية – إدارة السباعيةمديرية أوقاف القليوبية54. وهبه عصر – امياى - برشوم55. العمرى – سندنهور – بنها ثانيمديرية أوقاف قنا56. زين العابدين – حجازة - قوص57. أحمد خليل – العقب – قوص.