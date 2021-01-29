رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تفتتح 57 مسجدًا في 9 محافظات

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 52 مسجدًا جديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالى 57 مسجدًا، ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 819 مسجدًا حتى تاريخه.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

مديرية أوقاف سوهاج

1. جمال هاشم العسكرى حاجر مشطا - طهطا

2. آل عسكر شطورة - طهطا

3. الرحمن – الخلافية - جرجا

4. الصحابة الأرقم – سوهاج

مديرية أوقاف قنا

5. الرحمن – حاجر الجبل – المراشدة - الوقف

6. دراو الشرقى – نقادة

7. الكرامة – الرزقة – أبو تست

8. صيحة الحق – العمرة – ابو تشت

9. الشباب – العركى - فرشوط

10. أبو هويدى – السليمات – أبو تشت

11. العتيق – العويضات – فقط

مديرية أوقاف الشرقية

12. الشفاعة منازع – الحسنية

13. أبو بكر الصديق – فاقوس 1

14. على بن أبى طالب – أبو كبير

15. الديباوى – ديرب نجم

مديرية أوقاف المنيا

16. الشيخ أحمد عبد الغنى - طحا الأعمدة - سمالوط

وزارة الأوقاف

17. مسجد الأطباء – المنيا

18. مسجد أبو جناح – أبو جناح - بنى حسن الشروق – أبو قرقاص

19. الفتح – صفط الشرقية - المنيا

20. مسجد عبد القادر على – ع عبد القادر على - المنيا

21. محمد باشا – منشأة الشريعى - سمالوط

مديرية أوقاف دمياط

22. العرايضة - قرية العرايضة- كفر البطيخ

23. الجبايلة- قرية الجبايلة- كفر البطيخ

24. التنعيم – أرض المعارض بالعنانية

25. المصطفى – طبل - دمياط

26. البرش – السيالة – دمياط

مديرية أوقاف أسوان

27. التقوى والإيمان – أبو الريش قبلى – بجوار مركز الشباب – إدارة المركز

مديرية أوقاف الفيوم

1. عبد الغنى عبد الجواد – إطسا غرب

2. الرحمة – ع محمد فراج - الغرق

3. عبد الرحمن محمود – الناصرية شمال

4. وانى زايد – بندر سنورس

5. الرحمة – ع سالم جاد - الشواشنة

6. السلام الشرقى – إبشواي

7. فرج شعت – إطسا غرب

8. نور الهدى – نوارة – إطسا غرب

9. البحر – هوارة عدلان - شمال

10. شاكر – ع شاكر - الغرق

11. العتيق – المقرانى – يوسف الصديق

12. جاب الله – ع جاب الله - فيدمين

13. أم المؤمنين – السنباط – جنوب

مديرية أوقاف أسيوط

41. الفتاح – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب

42. خاتم المرسلين - تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب

43. المساعدة – القصير – القوصية شرق

44. ملك الله – بنى محمد عزبة طامون - ابنوب

45. تل الزويده – الجزيرة الغربية – البدارى شمال

مديرية أوقاف الغربية

46. المحطة – ميت الحارون - زفتى

47. أبو حجازى – السملاوية - زفتى

48. عزبة مشرف- زفتى


مديرية أوقاف الجيزة

49. أبو حمزة – القبابات – أطفيح

50. الصادق الأمين – الكداية - أطفيح

51. عبد اللطيف – أبو النمرس

52. عين يوسف – قرية الحارة – الواحات

 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

53. التوبة – حاجر السباعية – إدارة السباعية

مديرية أوقاف القليوبية

54. وهبه عصر – امياى - برشوم

55. العمرى – سندنهور – بنها ثاني
 
مديرية أوقاف قنا

56. زين العابدين – حجازة - قوص

57. أحمد خليل – العقب – قوص.

موضوعات متعلقة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

ثقافة بورسعيد تناقش الفتنة والشائعات

افتتاح معرض منتجات نادي المرأة بقصر ثقافة الأسمرات