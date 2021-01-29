مُعلم يتهك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

تمكنت مباحث تلا، برئاسه الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، من القبض على مدرس متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء إعطائها درس خاص.تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يُفيد بتقدم أسرة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تلميذة في الصف الثاني الابتدائي، بلاغًا ضد مدرس يبلغ من العمر 40 عامًا، يتهمونه بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء إعطاءها درس خصوصي.وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.