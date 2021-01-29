لائحة المجلس.. دليل المواطن لتقديم الشكاوى لمجلس النواب

منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المواطنين الحق في تقديم الشكاوى، حيث نصت المادة 259 على أنه لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها.وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسرى على هذه الشكوى أحكام المواد 256،257، 258 من هذه اللائحة.