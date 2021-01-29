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عالم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو للاستعداد لإدارة الأزمات الإرهابية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
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دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية جونج سيه-جيون، المسؤولين الحكوميين اليوم الجمعة إلى الاستعداد التام لإدارة الأزمات الإرهابية في البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تمر بوقت تكون فيه الإدارة الصارمة للأزمة الإرهابية ضرورية بالنظر إلى الوضع الداخلي والخارجي.

وجاءت دعوة رئيس الوزراء وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- خلال الدورة الثانية عشرة لاجتماع الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي ترأسها "جونج" في المجمع الحكومي بالعاصمة سول.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "مهمتنا هي حماية كوريا الجنوبية وجعلها في مأمن من الإرهاب"، مشيرا إلى أن عدد الأجانب الذين يقدمون دعمًا ماليًّا إلى المنظمات الإرهابية الأجنبية يتزايدون في البلاد باستمرار أو الذين يروجون للإرهاب ويحرضون من حولهم عليه، بينما في خارج البلاد، ينتشر إرهاب اليمين المتطرف وأنشطة المنظمات الإرهابية الأجنبية مثل تنظيم داعش.

وطالب رئيس وزراء كوريا الجنوبية، خلال الاجتماع، بالتركيز على منع الإرهاب مقدمًا من خلال الخطوات الوقائية الاستباقية من خلال حشد جميع القدرات الوطنية، محذرا أنه من المحتمل أن يمر بعض أعضاء المنظمات الإرهابية الأجنبية بكوريا الجنوبية متحججين بأولمبياد طوكيو.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أقرت خطة لتنفيذ الأنشطة الوطنية لمكافحة الإرهاب لعام 2021، وهي تشمل تدابير لمنع دخول الأشخاص الخطرين إلى البلاد وسبل اكتشاف علامات الإرهاب في وقت مبكر من خلال التعاون الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت حكومة كوريا الجنوبية تشكيل وحدة القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في كل من وكالتي الشرطة الإقليميتين في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليم جولا الجنوبي، وبذلك سيرفع عدد وحدات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب إلى 15 وحدة في إجمالي 18 وكالة شرطة إقليمية على مستوى البلاد.

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