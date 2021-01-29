إجراءات عمل لجان تقصي الحقائق وفقًا للائحة البرلمان

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات لجان تقصي الحقائق وطريقة عملها، حيث منحت المادة 242 للجنة تقصي الحقائق في سبيل القيام بمهمتها، أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجري ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصي الحقائق.