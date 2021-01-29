مطار القاهرة يستقبل 230 رحلة دولية وداخلية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 230 رحلة دولية وداخلية وتجارية "البضائع" بمرحلتى السفر والوصول، لنقل ما يقرب من 25 ألف راكب بمختلف الجنسيات من وإلى مختلف المدن والعواصم العربية والافريقية والعالمية.ومن المقرر ان يستقبل مطار القاهرة الدولي 115 رحلة داخلية ودولية قادمة من مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والعالمية لنقل ما يقرب من 12 ألف راكب بمختلف الجنسيات، كما سيغادر مطار القاهرة 115 رحلة جوية تنقل حوالي 13 ألف راكب.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، بتشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية بكافة الرحلات الدولية والداخلية والتجارية، وفقًا لتوصيت الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا القاتل.