اعتماد 77 مليون جنيه لتنفيذ خليتي لدفن المخلفات بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، لكونهما أهم مجالين لتوفير بيئة أمنة وصحية لدى مواطني جنوب سيناء.وأكد المحافظ أنه جرى اعتماد 77 مليون جنيه لتنفيذ 2 خلية دفن المخلفات بمدينتي شرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، لكون المحافظة تضم العديد من المدن السياحية التي تجذب آلاف السائحين كل عام، وبهدف تحسين البيئة وتحسين، وجذب المستثمرين للمحافظة.وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أن وزارة التنمية المحلية وفرت اعتمادات مالية قدرت بنحو مليون و359 ألف جنيه لإصلاح المعدات الخاصة بمواجهة السيول والإنقاذ على مستوى كافة مدن المحافظة، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجرى بالفعل إصلاح وصيانة 34 معدة.وأشار المحافظ إلى أن وزارة التنمية المحلية تبنت تطوير مدينة سانت كاترين طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الآثار والبيئة، وجرى تطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين، مع الحفاظ على الطابع التراثي والحضاري للمنطقة ووفقًا لمعايير منظمة اليونسكو العالمية.وأكد أنه جار التخطيط لتطوير مدينة سانت كاترين بالكامل لتحويها لمقصد سياحي ديني بيئي عالمي، لما تحويه المدينة من مناطق مقدسة أهمها دير سانت كاترين الذي يعد من أقدم الأديرة في العالم، إضافة إلى العديد من المناطق الدينية التي لها تأثير في نفوس معتنقي الديانات السماوية الثلاث، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين، والتوسع في المشروعات الزراعية بالمدينة خاصة زراعة النباتات العطرية والطبية التي لا تنموا في أي مكان في العالم سوى في مدينة سانت كاترين.وتابع المحافظ: إن التوسع في الزراعة على أرض المدينة يعزز ز قدرات السكان ويؤهلهم لامتهان مهنة الزراعة وعدم الاعتماد فقط على السياحة مما تعطي تنوع لمصادر الدخل لهم.