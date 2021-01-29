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محافظات

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بالمحافظة وعضو المجلس القومي للمرأة لبحث سبل دعم المشروعات التنموية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة الساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن برنامج تنمية الصعيد.

وأعلن محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تستهدف تنفيذ الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركزًا إداريًا بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة والتي أعلنها رئيس الجمهورية ويتم تنفيذها بالتنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ على لقاءاته المستمرة بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة طلبات واحتياجات المواطنين وحل المشكلات بصفة مستمرة فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنفيذ برامج التنمية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتحقيق التواصل الفعال بين القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والمواطنين.
كما قدمت النائبة سناء السعيد التهنئة للوزير المحافظ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 معلنة دعمها الكامل ومساندتها لمبادرات تنمية القرى الأكثر احتياجًا وبخاصة مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى والتي ضمت في مرحلتها الأولى مركز ساحل سليم والقرى التابعة له على أن تشمل باقي مراكز المحافظة.

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