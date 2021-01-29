مركز تأهيل السويس يكرم أبطالا رياضيين من ذوي الإعاقة (فيديو)

كرم مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة السويس، عددا من الابطال الذين حققوا مراكز متقدمة ببطولات رياضية على مستوى الجمهورية.وقال عادل الدكروني، رئيس مجلس إدارة المركز، ومفوض المجلس القومي لشؤون الإعاقة بالسويس، إن تكريم اليوم شمل ابطال يلعبون تحت أسماء فرق خارج محافظة السويس، بسبب عدم توافر أماكن مهيأة بالمحافظة لتكوين فرق رياضية لذوي الإعاقة.وأشار رئيس مجلس إدارة المركز، أنه يجري الآن إنهاء إجراءات تكوين فرق رياضية لأكثر من لعبة وتوفير أماكن، ليتمكن الأبطال ذوي الهمم بالسويس من مزاولة هواياتهم، التي حققوا بها ميداليات ذهبية وفضية، ونسبت لمحافظات أخرى.وذكر "الدكروني" أن المركز كرم، اليوم، خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر المركز بمنطقة المثلث، هاشم محمد هاشم، عن حصوله والمركز الثالث والميدالية البرونزية بلعبة الريشة الطائرة، وإسلام غريب فهمي عن حصوله على الميدالية الذهبية المركز الأول ببطولة الجمهورية بلعبة قذف القرص، ورحمة احمد محمد عن حصولها على بطولة الجمهورية الميدالية الذهبية والمركز الأول بلعبة الكاراتيه ثلاث سنوات على التوالي لذوي الإعاقة البصرية، ومصطفى محمود محمد عن حصوله على المركز الأول الميدالية الذهبية بلعبة الكاراتيه للمتلازمة داون، وخالد علي محمد عن حصوله على الميدالية البرونزية بلعبة قذف القرص، وعمر مصطفى، كأول مدير فني من ذوي الإعاقة الحركية بلعبة كرة القدم.كما كرم المركز جمعية الوفاء للرعاية الإنسانية عن مجمل مجهوداتها عام 2020 بمجال رعاية ذوي الاعاقة.