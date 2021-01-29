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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قطر تجدد الترحيب ببيان «العلا» وتؤكد حرصها على وحدة الصف الخليجى

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:45 م
السفيرة علياء أحمد
السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
نيفين أشرف
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جددت دولة قطر ترحيبها ببيان العُلا الصادر مؤخرًا خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجارى، مؤكدة حرصها على تخفيض التوترات، والتزامها بنهج حل الأزمات عن طريق الحوار، وفق مبادئ التسوية السلمية للمنازعات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثانى، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأكدت قطر في بيانها أمام مجلس الأمن، حرصها على وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة، وتطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار، مؤكدة استمرارها في العمل بإخلاص نحو تهيئة الظروف المواتية لذلك، وبما فيه مصلحة شعبها وشعوب المنطقة جمعاء.

وقالت علياء أحمد بن سيف: "إن هذا اللقاء قد أتى في هذه اللحظة الحاسمة، امتدادًا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبًا للمصلحة العليا، بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".

وأضافت: "إن بيان العُلا يعتبر مكملًا للجهود الصادقة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم حمل لواءها من بعده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة"، معربة عن تقدير دولة قطر لجهود الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر.

وشهدت القمة الخليجية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، توقيع اتفاق «العُلا»، وإعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" بعد مرور أكثر من 3 سنوات منذ إعلان المقاطعة العربية للدوحة في 5 يونيو 2017، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك فى المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج والدول العربية.
قطر تجدد الترحيب ببيان «العلا» وتؤكد حرصها على وحدة الصف الخليجى
قطر تجدد الترحيب ببيان «العلا» وتؤكد حرصها على وحدة الصف الخليجى

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