بعد تراجع إصابات كورونا.. غلق قسم العزل بمستشفى كهرباء الإسماعيلية

أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، عن غلق قسم العزل في مستشفى كهرباء الإسماعيلية.وأوضح مدير مستشفى كهرباء القناة، أن قرار غلق العزل بالمستشفى، بسبب تراجع معدل الإصابات بشكل الكبير.وكان المستشفى قد أعاد فتح عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 عناية مركزة، يوم 10 ديسمبر الماضي لاستقبال حالات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو 2020.