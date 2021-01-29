بعد تراجع إصابات كورونا.. غلق قسم العزل بمستشفى كهرباء الإسماعيلية
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:14 م
مصطفى ديابطباعة
أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، عن غلق قسم العزل في مستشفى كهرباء الإسماعيلية.
وأوضح مدير مستشفى كهرباء القناة، أن قرار غلق العزل بالمستشفى، بسبب تراجع معدل الإصابات بشكل الكبير.
وكان المستشفى قد أعاد فتح عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 عناية مركزة، يوم 10 ديسمبر الماضي لاستقبال حالات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو 2020.
وأوضح مدير مستشفى كهرباء القناة، أن قرار غلق العزل بالمستشفى، بسبب تراجع معدل الإصابات بشكل الكبير.
وكان المستشفى قد أعاد فتح عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 عناية مركزة، يوم 10 ديسمبر الماضي لاستقبال حالات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو 2020.