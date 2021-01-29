حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم٬ حفلا فنيا لفرقة منيب باند الموسيقية والتى تقدم أعمال الفنان الراحل أحمد منيب.هذا وتتضمن فقرات الحفل مجموعة منتقاة من أجمل الأغانى التي قدمها منيب نذكر منها: صدقنى يا صاحبى٬ يا وعدى على الأيام٬ فى عنيكى٬ الليلة يا سمرة٬ أم العيال العشرية٬ دايرة الرحلة٬ شبابيك٬ إسكندرية٬ الدنيا برد٬ هون يا ليل٬ شجر الليمون٬ تعالى نلضم أسامينا٬ مشتاقين٬ ياليلة عودى تانى٬ طلب القهوة والتي قدمها بصوته ولحنت لمعظم جيل الثمانينيات ومنهم الفنان محمد منير الذي لحن له منيب أكثر من ٥٠ أغنية.ويعتبر أحمد منيب هو صاحب هذه المدرسة الغنائية الفريدة، كما غني له الكثير من نجوم هذه الفترة منهم علاء عبد الخالق٬ حميد الشاعري هشام عباس٬ محمد فؤاد٬ صادق قليني٬ مني عبدالغني٬ حنان٬ حسن عبد المجيد وأحمد جوهر وغيرهم.ويعتبر أحمد منيب هو صاحب الأغنية البديلة في فترة الثمانينيات وتم تكريمه وحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي. وقدتأسست الفرقة في عام ٢٠١٠ على يد الفنان خالد منيب نجل الراحل أحمد منيب وقد شاركت الفرقة في كثير من المهرجانات المحلية والعالمية وفي مؤتمر الشباب بأسوان٬ كما شاركت في إحدى برامج المسابقات الشهيرة وأحتلت المركز السادس بين ١٥٠ مشتركا.