إحالة 18 بالوحدة الصحية في شبراخيت للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين واستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.وفي السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملة مرورية بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة ١٨ من العاملين بالوحدة للأسرة بالدفراوي للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.