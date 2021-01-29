محافظة القاهرة توقف عددا من أعمال البناء المخالف بمدينة نصر

تابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإزالات إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شارع معز الدولة قطعة 25 بلوك64 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وجاري متابعة التصدي لكافة أنواع المخالفات الإنشائية بشوارع الحي.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإزالات إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات 16 شارع كابول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.كما تابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات 8 شارع عزت سلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وجاري متابعة التصدي لكافة أنواع المخالفات الإنشائية بشوارع الحي.ومن جهته أوقف حي غرب مدينة نصر أعمال بناء بدون ترخيص بعزبة العرب شارع كمال سليم متفرع من عمر بن الخطاب.كما قامت الأجهزة التنفيذية لحي غرب مدينة نصر بوقف أعمال تحويل شقة سكنية إلى محل تجارى بشارع الخليفة الظافر.