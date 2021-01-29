ثقافة بورسعيد تناقش الفتنة والشائعات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان "الفتنة والشائعات" وذلك ببيت ثقافة أم خلف.حيث حاضرها د.أحمد العباسي الذى أشار إلى أن كثيرا من مؤسسات الدولة قد حظرت من الفتنة لما لها من خطورة وخاصة علي الشباب، حيث أنها تلوث التفكير وتجعل الشاب ينحرف في فكره في أي جهة من الجهات، وتعتبر سلاحا خطير يقضي علي الأمم ويبث عدم الثقة في المجتمع، موضحا أن بعض الأمم التي ينتشر فيها الجهل تنتشر فيها الفتن والأخبار الكاذبة بين الشباب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فهناك من يصدقها بدون التأكد منها وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه، ولذلك لابد من التأكد والفحص والتثبت في أي خبر، خاصة إن كان يمس الدولة وأي مشروع، ثقافة شباب، معلومة دينية، أمر من أمور المجتمع سواء المسلمين أو غير المسلمين، كما أشار إلي انه يجب حسن الظن فيما نسمعه وكل ما نراه والتأكد من الأدلة والبراهين، وألا نكون مساعدين في ترويج الفتن والشائعات.