البابا تواضروس يُرسّم أساقفة جدد في مارس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ رسامة أساقفة جدد في مارس المقبل.وقالت مصادركنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني يترأس رسامات الأساقفة وتجليس أساقفة جدد يومي 6 و7 مارس المقبل، ومن المحتمل أن تكون بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وكشفت المصادر الكنيسة عن أبرز رسامات البابا الأساقفة في مارس المقبل فيتمم البابا تواضروس تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، بالإضافة إلى تقسيم إيبارشية المنيا وأبو قرقاص إلى ثلاث إيبارشيات ورسامة أسقفين لكنائس أبو قرقاص وشرق النيل.ولفتت إلى أن البابا سيتمم رسامة أسقفين لدير أبو مقار خلفًا للراحل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار وأسقفا لدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك خلفا للأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذي رحل العام الماضي، بالإضافة إلى رسامة أسقفين للقاهرة وأسقفا لنيوجيرسي.