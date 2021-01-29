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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أزمة بسبب جنازة محمد الصغير حما الفنان أحمد السقا

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:36 م
محمد الصغير
محمد الصغير
آية سالم
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تسببت جنازة الراحل محمد الصغير، حما الفنان أحمد السقا، في حدوث أزمة لدى بعض المعزين، خاصة بعد تعديل مكان صلاة الجنازة من مسجد الشربتلي بحدائق أكتوبر لمسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ما أدى لذهاب بعض الأصدقاء والأقارب لمسجد الشربتلي، على رأسهم كابتن هشام حنفي، دون معرفة بتعديل مكان الجنازة في اللحظات الأخيرة.

وتوفي محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية قبل وفاته، ونعى الفنان أحمد السقا حماه من خلال حسابه الشخصي "إنستجرام"، قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة".
أزمة بسبب جنازة محمد الصغير حما الفنان أحمد السقا
أزمة بسبب جنازة محمد الصغير حما الفنان أحمد السقا
أزمة بسبب جنازة محمد الصغير حما الفنان أحمد السقا
أزمة بسبب جنازة محمد الصغير حما الفنان أحمد السقا

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