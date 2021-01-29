أزمة بسبب جنازة محمد الصغير حما الفنان أحمد السقا

تسببت جنازة الراحل محمد الصغير، حما الفنان أحمد السقا، في حدوث أزمة لدى بعض المعزين، خاصة بعد تعديل مكان صلاة الجنازة من مسجد الشربتلي بحدائق أكتوبر لمسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ما أدى لذهاب بعض الأصدقاء والأقارب لمسجد الشربتلي، على رأسهم كابتن هشام حنفي، دون معرفة بتعديل مكان الجنازة في اللحظات الأخيرة.وتوفي محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية قبل وفاته، ونعى الفنان أحمد السقا حماه من خلال حسابه الشخصي "إنستجرام"، قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة".