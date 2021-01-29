لتعويضهم.. محافظة القاهرة تطلب من قاطني بير أم سلطان تجهيز أوراقهم

تفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة، ترافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، العقارات والمصانع التي سيتم ازالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير ام سلطان، والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.وجاء تعويض محافظة القاهرة لقاطني منطقة الدائري بـ 40 ألف جنيه للغرفة، وستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة النقل بدفع التعويضات.وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة كشوف الحصر الخاصة بأهالي منطقة الدائري وشاغليه لصرف التعويضات.و جاءت الاعمال تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من إجراءات حصر شاغلي منطقة الطريق الدائري لتوسعته.