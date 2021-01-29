«التعليم» توضح خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات

وجهت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، بضرورة الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، المقرر عقدها في مايو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.وطالبت الوزارة من المديريات، بضرورة التنبية على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية، استعدادا لعقد الامتحانات.وحددت الوزارة، خطوات تسجيل الطلاب الاستمارة وهي:1- إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية.2- تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg.3- ويجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.4- تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب5- الحصول علي البريد الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكترونى الموحد.6- ضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه.7- يراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها.8- تسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء، ويطبع الاستوديو اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.9- في حالة وجود أخطاء في البيانات يجرى التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل.10- يتقدم الطالب بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى.11- وتتولى أقسام الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات.12- طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم إتاحته في وقت لاحق.