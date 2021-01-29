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مصر

«التضامن»: زيادة عدد المثقفات المجتمعيات ضمن مشروع «2 كفاية»

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:02 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمشرف على مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكنية، إنه تم زيادة عدد المثقفات المجتمعيات إلى ألفي مثقفة للعمل فى المحافظات المستهدفة هى «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، وأسوان»، حيث تم توعية 3 ملايين و120 ألفًا و662 رجلًا وسيدة، بتنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

وأضوح «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن زيارات طرق الأبواب بلغت 2 مليون و359 ألف، وأن عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة 329 ألف سيدة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الأطباء والتمريض العاملين بهذه العيادات تدريبًا على رأس العمل، وأن عدد السيدات اللاتي تلقين مكالمات تليفونية للتوعية عن بُعد نتيجة جائحة كورونا بلغ 690 ألف سيدة، وتم توعيتهن بتنظيم الأسرة وكيفية حماية أنفسهن وأسرهن من عدوى كورونا.

وبين أن وزارة التضامن نجحت في تنفيذ الخطة المستهدفة لمشروع «2 كفاية» بين الاسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية «تكافل»، والذي ارتكز على استعادة دور المجتمع المدني في مساندة البرنامج السكاني، وفقًا لإجراءات الوزارة، من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة.


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