افتتاح مسجد «العتيق» فى كفر الدوار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.وأشار محافظ البحيرة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من 145 مسجدًا بتكلفة تجاوزت 215 مليون جنيه، في طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجدًا لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجد العتيق بقريه أبيس الخامسة والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 730 مترًا، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين و200 ألف جنيه، بحضور أحمد حمزة، نائب رئيس المدينة ومدير إدارة الأوقاف بكفر الدوار، وجمع كبير المواطنين من أهالي القرية.