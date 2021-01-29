إصابة محافظ الوادي الجديد والقليوبية الأسبق بكورونا

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية الأسبق، عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا، في تصريح له اليوم: أردت أستغل حبي لكم بأن تدعوا لي بالشفاء من كورونا، ادعوا لي ولكل مرضانا".في وقت سابق، أعلنت محافظة القليوبية عن وفاة اللواء مجدي راشد، مأمور قسم بنها الأسبق بالمعاش متأثرا بكورونا، ومن المقرر أن يجري تشييع جثمانه غدًا الجمعة من ساحة مسجد الفرقان ببنها لمثواه الأخير بمقابر العائلة.يذكر أن الفقيد أصيب بكورونا، وتم عزله بأحد مستشفيات القاهرة وشقيقه اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية السابق، وسكرتير عام محافظ أسيوط سابقًا.كانت مستشفيات القليوبية قد شهدت، اليوم الخميس، وفاة 5 حالات متأثرة بإصابتهم بفيروس كورونا، داخل مستشفيات قها للحجر الصحي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها.وقال مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن المستشفى شهد اليوم وفاة ثلاثة حالات مصابة بفيروس كورونا، موضحا أن المتوفين هم: "ناصر. س. ح. ع"، 67 عامًا، من قرية كفر أبوذكري التابعة لمركز بنها، و"إلهام. ا. م" من قرية نقباس التابعة لمركز بنها، و"رجب. ع. ع"، 65 عاما، من قرية أنياي التابعة لمركز طوخ.وأضاف المصدر أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم الخميس، بلغ 44 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.فيما كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للتأمين الصحي عن وفاة حالتين متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كانا محتجزين بالعناية المركزة، بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهما بالفيروس.وأشار المصدر إلى أن الحالتين إحداهما لشخص يبلغ من العمر 71 عامًا، مقيم بمدينة بنها، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 74 عامًا، مقيمة بمدينة بنها، منوهًا بأن الحالتين إحداهما محجوز من تاريخ 11، والأخرى من تاريخ 23 من الشهر الجاري حتى وافتهما المنية.