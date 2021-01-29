وزير الأوقاف يوجه التحية للرائد صلاح الحسيني: بطل لا يقل عن الشهداء

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحية تقدير للرائد صلاح الحسيني، ابن محافظة الشرقية، والذي فقد ذراعه في أحد الحوادث الإرهابية، وذلك على الهواء مباشرة أثناء أداء صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة الجديد، بمحافظة القاهرة.وخص وزير الأوقاف الرائد الحسيني بالتحية قائلًا: «أخص بالذكر الرائد صلاح الحسيني أرسل له التحية، هو وجميع زملاءه ممن فقدوا أعضاءهم أو أصيبوا خلال الحوادث الإرهابية والإجرامية، فإن بطولاتهم لا تقل عن بطولات أقرانهم من الشهداء، ومنهم من يموت في اليوم ألف مرة فداءً للوطن».أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة الجديد، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة.و كان الرائد صلاح الحسيني، ابن محافظة الشرقية، قد فقد ذراعه اليمنى فى انفجار إرهابى بأحد ميادين مصر، مشيرًا إلى أن عندما سأله ابنه أين ذهبت يده.. قال له إنه حمى بها مصر، وأنه سيدافع عن بلاده بيده الأخرى.